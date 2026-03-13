На днях Министерство юстиции США опубликовало новый пакет файлов Эпштейна.

Если эта новость прошла мимо вас, то не стоит переживать, ведь, по сути, вся общественность, которая раньше следила за каждой новой страницей, каждым разоблачительным фото или видео, на этот раз не проявила к этому ожидаемого интереса.

Война на Ближнем Востоке, проблемы с ценами на топливо, обещания администрации "наконец заняться Кубой" на самом деле полностью захватили медиапространство и не дали возможности "разорвать общество" новым открытием – хотя они были действительно мегаскандальными.

А главное – впервые содержали прямые обвинения в адрес Дональда Трампа.

О том, что именно было в новом пакете разоблачительных документов и какой эффект будет иметь их обнародование – как лично для президента США, так и для американской политической системы в целом, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Война спасает Трампа: почему самая скандальная часть файлов Эпштейна вызвала меньший резонанс. Далее – краткое ее изложение.

Самым важным в новом пакете рассекреченных документов является то, что в них впервые содержатся прямые обвинения в адрес действующего президента США.

Основу этого массива составляют резюме допросов женщины, которая утверждает, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Трампа и Эпштейна, когда ей было от 13 до 15 лет, а также первичные формы регистрации ее обращений в правоохранительные органы.

Трамп, конечно же, отрицал любые правонарушения, связанные с обвинениями Джеффри Эпштейна.

Кроме того, последний пакет документов, долгое время скрывавшийся под грифом "технических копий", кардинально изменил понимание международного масштаба деятельности Джеффри Эпштейна, высветив имена и связи, которые тщательно вычищались из официальных отчетов.

Благодаря сопоставлению черновых заметок ФБР и нередактированных логов с ранее слитыми материалами, на поверхность всплыли непубличные контакты фигуранта с представителями европейского дипломатического корпуса, членами британской королевской семьи и глобальными инвесторами.

Эти "сырые" данные продемонстрировали, что Эпштейн целенаправленно выстраивал транснациональную теневую сеть.

В найденных среди "дубликатов" рабочих протоколах допросов зафиксированы детали того, как иностранные высокопоставленные чиновники и миллиардеры использовали закрытые приемы Эпштейна как неформальную площадку для решения вопросов в обход традиционных институциональных каналов.

Вторым критическим аспектом именно этого массива стали восстановленные фрагменты переписки и показания, которые раскрывают попытки Эпштейна капитализировать свое влияние на вашингтонский истеблишмент уже на макрополитической арене.

Именно в этой части "отбракованных" материалов следствия оказались самые четкие следы его взаимодействия с представителями иностранных правительств, в частности неоднократные упоминания о встречах с тогдашним послом РФ в ООН Виталием Чуркиным.

Черновые записи и неотфильтрованные агентурные сообщения прямо указывают на то, что Эпштейн пытался позиционировать себя как геополитического брокера, готового фактически "продавать" за границу доступ к американским топ-политикам.

Обнародование этих конкретных нередактированных файлов переводит дело из плоскости криминального скандала элит в категорию глубокой угрозы национальной и глобальной безопасности, демонстрируя механику того, как через элитный шантаж и теневое посредничество создавались каналы для потенциального иностранного влияния на архитектуру международных отношений.

Массив рассекреченных "копий" мгновенно превратился в инструмент взаимной дискредитации, спровоцировав масштабную "войну компроматов" между ключевыми политическими игроками США.

Результатом таких манипуляций с реестрами становится стремительная эрозия доверия в американском обществе.

Подробнее – в материале Александра Краева Война спасает Трампа: почему самая скандальная часть файлов Эпштейна вызвала меньший резонанс.