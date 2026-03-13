Як Україна стала донором світової безпеки та чи вплине це на відносини із США

Нова ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном несподівано зробила Україну одним із ключових джерел військового досвіду для союзників Вашингтона.

Саме багаторічна оборона України від масованих атак іранських ударних дронів та ракет сформувала практичні підходи, які сьогодні починають застосовувати інші держави.

Після початку нової хвилі атак іранських безпілотників у регіоні Перської затоки Сполучені Штати звернулися до України з проханням допомогти у протидії таким загрозам.

Все це дає Києву шанс отримати одну з найбільш вражаючих перемог в інформаційній війні, ставши революцією у сприйнятті України у світі.

Про можливості та ризики для України в нинішній ситуації читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Революція завдяки ЗСУ: як військовий досвід України став потрібним США та світу.

Головною особливістю іранських дронів є не лише їхня технологія, а економіка застосування. Один Shahed може коштувати приблизно від 20 до 50 тисяч доларів, тоді як ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.

Така асиметрія робить традиційні системи протиповітряної оборони надто дорогим інструментом проти масованих атак дешевих безпілотників.

Саме тому (і звичайно – через нестачу західної допомоги) Київ почав розробляти дешевші способи перехоплення.

Українські дрони-перехоплювачі можуть коштувати лише кілька тисяч доларів, що дозволяє ефективніше протидіяти масованим атакам.

Проблема стала очевидною після початку нової фази конфлікту навколо Ірану.

На цьому тлі в України з’явилася можливість показати себе не лише як країну, що потребує підтримки, а й як партнера, чий бойовий досвід і технологічні рішення можуть бути корисними для безпеки союзників США.

Новий конфлікт на Близькому Сході створює для України як ризики, так і можливості.

З одного боку, світовий тренд на зростання цін на нафту посилює РФ.

Також загострюється конкуренція за обмежені запаси ракет для систем Patriot, які можуть бути переорієнтовані на Близький Схід.

Ще одна проблема – активне висміювання американськими ЗМІ недолугого рішення Трампа відмовитися від української допомоги хоч і тішить самолюбство, проте може додатково налаштувати президента США проти України.

З огляду на чутливість Трампа до медійної критики, така хвиля публічних насмішок може мати і зворотний ефект – підсилити його особисте роздратування та зробити позицію Білого дому менш передбачуваною.

Проте можливості, що відкрилися перед Україною, виглядають ще більш істотними.

Українські компанії отримують шанс запропонувати державам регіону Близького Сходу перевірені технології боротьби з дронами.

Це відкриває новий ринок для української оборонної індустрії і може перетворити військові інновації, створені під час війни, на важливий елемент міжнародної безпекової співпраці. Фактично Україна може вперше масштабно вийти на ринок експорту власних рішень у сфері протидії безпілотникам – одного з найбільш швидко зростаючих сегментів сучасної оборонної індустрії.

З'являються і нові перспективи для співпраці із США, яким Україна пропонує модель обміну технологіями.

Хай там як, а нинішній конфлікт привів до принципової зміни позиціонування України у світі – від отримувача військової допомоги, тобто держави, що потребує допомоги, – до партнера та постачальника військового досвіду та технологій. І саме ця трансформація може стати одним із найважливіших геополітичних наслідків нинішньої кризи.

І держава має максимально ефективно використовувати можливості, що з’явилися.

Докладніше – в матеріалі Світлани Ковальчук Революція завдяки ЗСУ: як військовий досвід України став потрібним США та світу.