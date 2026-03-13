Как Украина стала гарантом мировой безопасности и повлияет ли это на отношения с США

Новая эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном неожиданно сделала Украину одним из ключевых источников военного опыта для союзников Вашингтона.

Именно многолетняя оборона Украины от массированных атак иранских ударных дронов и ракет сформировала практические подходы, которые сегодня начинают применять другие государства.

После начала новой волны атак иранских беспилотников в регионе Персидского залива Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой помочь в противодействии таким угрозам.

Все это дает Киеву шанс одержать одну из самых впечатляющих побед в информационной войне, став революцией в восприятии Украины в мире.

О возможностях и рисках для Украины в сложившейся ситуации читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Революция благодаря ВСУ: как военный опыт Украины стал нужен США и миру.

Главной особенностью иранских дронов является не только их технология, но и экономика применения. Один Shahed может стоить примерно от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов.

Такая асимметрия делает традиционные системы противовоздушной обороны слишком дорогостоящим инструментом против массированных атак дешевых беспилотников.

Именно поэтому (и, конечно, из-за нехватки западной помощи) Киев начал разрабатывать более дешевые способы перехвата.

Украинские дроны-перехватчики могут стоить всего несколько тысяч долларов, что позволяет эффективнее противодействовать массированным атакам.

Проблема стала очевидной после начала новой фазы конфликта вокруг Ирана.

На этом фоне у Украины появилась возможность проявить себя не только как страна, нуждающаяся в поддержке, но и как партнер, чей боевой опыт и технологические решения могут быть полезны для безопасности союзников США.

Новый конфликт на Ближнем Востоке создает для Украины как риски, так и возможности.

С одной стороны, мировой тренд на рост цен на нефть усиливает позиции РФ.

Также обостряется конкуренция за ограниченные запасы ракет для систем Patriot, которые могут быть переориентированы на Ближний Восток.

Еще одна проблема – активное высмеивание американскими СМИ недальновидного решения Трампа отказаться от помощи Украины, хотя и льстит самолюбию, однако может еще больше настроить президента США против Украины.

Учитывая чувствительность Трампа к критике со стороны СМИ, такая волна публичных насмешек может иметь и обратный эффект – усилить его личное раздражение и сделать позицию Белого дома менее предсказуемой.

Однако возможности, открывшиеся перед Украиной, выглядят еще более существенными.

Украинские компании получают шанс предложить государствам региона Ближнего Востока проверенные технологии борьбы с дронами.

Это открывает новый рынок для украинской оборонной промышленности и может превратить военные инновации, созданные во время войны, в важный элемент международного сотрудничества в сфере безопасности. Фактически Украина может впервые масштабно выйти на рынок экспорта собственных решений в сфере противодействия беспилотникам – одного из наиболее быстрорастущих сегментов современной оборонной промышленности.

Появляются и новые перспективы для сотрудничества с США, которым Украина предлагает модель обмена технологиями.

Как бы то ни было, нынешний конфликт привел к принципиальному изменению позиционирования Украины в мире – от получателя военной помощи, то есть государства, нуждающегося в помощи, – к партнеру и поставщику военного опыта и технологий. И именно эта трансформация может стать одним из важнейших геополитических последствий нынешнего кризиса.

И государство должно максимально эффективно использовать возможности, которые появились.

