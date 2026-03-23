Україна представила у Брюсселі план енергетичної стійкості на 5,4 млрд євро

Україна розробила план енергетичної стійкості її регіонів та муніципалітетів, який стосується захисту критичної інфраструктури, енерго-, водо- та теплопостачання, загальною вартістю в 5,4 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час конференції ЄС з питань готовності у понеділок, 23 березня.

Віцепрем’єр Кулеба презентував на конференції ЄС з питань готовності план енергетичної стійкості України, на реалізацію якого необхідно 5,4 млрд євро.

"Те, що ми маємо в наших планах як документ, включає чотири ключові пункти. По-перше, це інженерний захист критичної інфраструктури. Друге – це розподілена генерація. Третє – безперебійне водопостачання та системи водоканалу. І четверте – надійне теплопостачання", – розповів Кулеба.

Він наголосив, що "це не питання одного опалювального сезону – йдеться про розбудову нової децентралізованої гнучкої системи, яка функціонуватиме десятиліттями".

"Орієнтовна вартість захисту лише регіональної інфраструктури перевищує 1,7 мільярда євро…Загалом реалізація плану енергетичної стійкості потребує понад 5,4 мільярда євро інвестицій, що охоплюють захист, (електро)генерацію, водо- та теплопостачання", – повідомив Олексій Кулеба.

Посадовець додав, що "те, що Україна будує сьогодні – нова модель і нова архітектура стійкості – актуально і для Європи".

Україна має практичний досвід такої трансформації, системний підхід та експертизу і може поділитися досвідом з ЄС, переконаний віцепрем’єр.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше віцепрем’єр Кулеба повідомляв, що західні партнери пообіцяли підтримати Україну у розбудові децентралізованої генерації для тепла і води, формуванні "банку" критичного обладнання, масштабуванні фізичного захисту енергообʼєктів тощо.

Також повідомлялося, що Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для ремонту українських станцій.