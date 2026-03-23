Украина представила в Брюсселе план энергетической устойчивости на 5,4 млрд евро

Украина разработала план энергетической устойчивости ее регионов и муниципалитетов, который касается защиты критической инфраструктуры, энерго-, водо- и теплоснабжения, общей стоимостью в 5,4 млрд евро.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время конференции ЕС по вопросам готовности в понедельник, 23 марта.

Вице-премьер Кулеба представил на конференции ЕС по вопросам готовности план энергетической устойчивости Украины, на реализацию которого необходимо 5,4 млрд евро.

"То, что мы имеем в наших планах как документ, включает четыре ключевых пункта. Во-первых, это инженерная защита критической инфраструктуры. Второе – это распределенная генерация. Третье – бесперебойное водоснабжение и системы водоканала. И четвертое – надежное теплоснабжение", – рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "это не вопрос одного отопительного сезона – речь идет о развитии новой децентрализованной гибкой системы, которая будет функционировать десятилетиями".

"Ориентировочная стоимость защиты только региональной инфраструктуры превышает 1,7 млрд евро... В целом реализация плана энергетической устойчивости требует более 5,4 млрд евро инвестиций, охватывающих защиту, (электро)генерацию, водо– и теплоснабжение", – сообщил Алексей Кулеба.

Чиновник добавил, что "то, что Украина строит сегодня – новая модель и новая архитектура устойчивости – актуально и для Европы".

Украина имеет практический опыт такой трансформации, системный подход и экспертизу и может поделиться опытом с ЕС, убежден вице-премьер.

Как сообщала "Европейская правда", ранее вице-премьер Кулеба сообщал, что западные партнеры пообещали поддержать Украину в развитии децентрализованной генерации для тепла и воды, формировании "банка" критического оборудования, масштабировании физической защиты энергообъектов и тому подобное.

Также сообщалось, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для ремонта украинских станций.