Пропозиція повної відмови ЄС від російської нафти зникла з плану Єврокомісії

З попереднього порядку денного Європейської комісії на наступний місяць зник план щодо оголошення 15 квітня пропозиції Єврокомісії RePower EU щодо повної відмови від імпорту російської нафти в ЄС до кінця 2027 року.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Оприлюднення проєкту RePower EU про відмову від імпорту російської нафти в ЄС до кінця 2027 року перенесене з 15 квітня на невизначений термін.

Згідно з попереднім порядком денним Європейської комісії від 16 березня 2026 року, який є у розпорядженні "ЄвроПравди", віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера у середу, 15 квітня, мала презентувати пропозицію RePower EU, що передбачала б відмову від імпорту російської нафти в ЄС.

Проте у попередньому порядку денному, опублікованому 24 березня, з яким теж ознайомилася кореспондентка "Європейської правди", вказана подія 15 квітня відсутня – причому на 15 квітня взагалі не заплановано презентації жодної ініціативи від Єврокомісії.

Згідно з попередніми порядками денними станом на зараз, планів оприлюднити пропозицію щодо повної відмови від імпорту російської нафти в ЄС немає у порядку денному Єврокомісії до 27 травня включно.

У Єврокомісії наразі не кажуть, чому оприлюднення нової пропозиції RePower EU відклали і до якої дати.

"Перш за все, у мене немає нової дати, яку я могла би назвати", – заявила 24 березня речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Вона уточнила, що тематичне планування Єврокомісії "є індикативним, включно з попереднім оглядом переліку питань (list de pointes), який ми публікуємо".

"У чому я можу вас запевнити, то це в тому, що ми зберігаємо прихильність до наміру висунути цю пропозицію (повної відмови від російської нафти. – "ЄП")", – підкреслила речниця.

Ітконен нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "дуже чітко заявила, що повернення до імпорту російських енергоносіїв було б повторенням помилки минулого".

"Це було б стратегічною помилкою. Ми вже успішно запровадили та забезпечили виконання регламенту Repower EU щодо (російського) газу, який з минулої середи вже заборонив укладати нові короткострокові та довгострокові газові контракти. Ми також рішуче налаштовані продовжувати працювати над іншими видами енергії", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа зробить стратегічну помилку, якщо спробує стримати зростання цін на енергоносії, повернувшись до російського викопного палива.

Своєю чергою правитель Росії Владімір Путін заявив, що Росія готова постачати енергоносії європейцям, якщо ті захочуть.

В той самий час прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав позицію ЄС щодо відмови від російської нафти божевільною, оскільки, на його думку, у нинішній ситуації Євросоюз не виживе без енергоносіїв РФ.