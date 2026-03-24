Предложение о полном отказе ЕС от российской нефти исчезло из плана Еврокомиссии

Из предварительной повестки дня Европейской комиссии на следующий месяц исчез план по объявлению 15 апреля предложения Еврокомиссии RePower EU о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС до конца 2027 года.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Обнародование проекта RePower EU об отказе от импорта российской нефти в ЕС до конца 2027 года перенесено с 15 апреля на неопределенный срок.

Согласно предварительной повестке дня Европейской комиссии от 16 марта 2026 года, которая есть в распоряжении "ЕвроПравды", вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера в среду, 15 апреля, должна была представить предложение RePower EU, которое предусматривало бы отказ от импорта российской нефти в ЕС.

Однако в предварительной повестке дня, опубликованной 24 марта, с которой тоже ознакомилась корреспондент "Европейской правды", указанное событие 15 апреля отсутствует – причем на 15 апреля вообще не запланирована презентация ни одной инициативы от Еврокомиссии.

Согласно предварительным повестками дня по состоянию на сейчас, планов обнародовать предложение о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС нет в повестке Еврокомиссии до 27 мая включительно.

В Еврокомиссии пока не говорят, почему обнародование нового предложения RePower EU отложили и до какой даты.

"Прежде всего, у меня нет новой даты, которую я могла бы назвать", – заявила 24 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она уточнила, что тематическое планирование Еврокомиссии "является индикативным, включая предварительный обзор перечня вопросов (list de pointes), который мы публикуем".

"В чем я могу вас заверить, так это в том, что мы сохраняем приверженность намерению выдвинуть это предложение (полного отказа от российской нефти. – „ЕП")", – подчеркнула пресс-секретарь.

Итконен напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "очень четко заявила, что возвращение к импорту российских энергоносителей было бы повторением ошибки прошлого".

"Это было бы стратегической ошибкой. Мы уже успешно ввели и обеспечили выполнение регламента Repower EU по (российскому) газу, который с прошлой среды уже запретил заключать новые краткосрочные и долгосрочные газовые контракты. Мы также решительно настроены продолжать работать над другими видами энергии", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сделает стратегическую ошибку, если попытается сдержать рост цен на энергоносители, вернувшись к российскому ископаемому топливу.

В свою очередь правитель России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители европейцам, если те захотят.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позицию ЕС об отказе от российской нефти безумной, поскольку, по его мнению, в нынешней ситуации Евросоюз не выживет без энергоносителей РФ.