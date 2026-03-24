Поліція заарештувала трьох підозрюваних у підпалі збройового заводу в Чехії

Чеська поліція заарештувала трьох підозрюваних у підпалі складу збройового заводу в Пардубіце, серед них – громадяни Чехії та США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Про арешт одного із підозрюваних повідомлялося раніше. Його затримання відбувалося на території Словаччини у співпраці з місцевими правоохоронцями.

У поліції додали, що працюють над екстрадицією підозрюваного. Інших двох затримали в Чехії.

"Серед затриманих є громадяни Чехії та США. Ми продовжуємо інтенсивно працювати над затриманням решти підозрюваних, також у співпраці з іноземними партнерами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підпал приміщення збройового заводу компанії LPP Holding стався минулої п’ятниці у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти ізраїльської зброї.

У вівторок угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, інакше вони оприлюднять викрадені конфіденційні документи.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України. Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що, за попередньою інформацією, виробництво безпілотників для України могло бути фактичною метою атаки, замаскованої під антиізраїльську акцію. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

