Каллас озвучила прогнози щодо 20-го пакета санкцій і 90 млрд для України

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сподівається, що заблоковані рішення щодо 20-го пакета санкцій проти РФ і позики на 90 млрд євро для України вдасться ухвалити на наступному саміті лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ під час візиту в Україну 31 березня.

Каллас запитали, чи бачить вона шанси на те, що два ключових для України питання, заблоковані через спротив Угорщини та Словаччини, вийде розблокувати до кінця весни.

"Робота триває, щоб здолати ці перешкоди, але, на жаль, сьогодні у мене немає гарних новин… Тож ми працюємо, і, сподіваюся, ми зможемо забезпечити це рішення на наступній зустрічі Євроради", – відповіла Кая Каллас.

Найближчий "формальний" саміт Євроради відбудеться лише 18-19 червня.

Проте технічно рішення про позику для України можна "запустити" і на неформальній зустрічі Євроради 23-24 квітня, якби угорський прем’єр Віктор Орбан припинив блокувати процес.

"ЄвроПравда" звернулась до Єврокомісії з проханням роз'яснити, яку саме зустріч лідерів ЄС мала на увазі висока представниця.

Потенційно лідери ЄС можуть до червня скликати позачерговий саміт, присвячений енергетичним проблемам, і винести на розгляд також "українські" питання – але остаточного рішення й дати ще немає.

Як відомо, важливі для України рішення ЄС про 20-й пакет санкцій проти Росії та позику на 90 млрд євро опинились у "глухому куті" через вето Угорщини й Словаччини. Ситуація залишиться патовою щонайменш до виборів в Угорщині 12 квітня, за підсумками яких Орбан ризикує втратити владу; позицію ж Братислави не вважають критичною перешкодою. "Плану Б" на випадок перемоги Орбана у ЄС фактично немає.

