Каллас озвучила прогнозы по 20-му пакету санкций и 90 млрд для Украины

Главный дипломат ЕС Кая Каллас надеется, что заблокированные решения по 20-му пакету санкций против РФ и займу на 90 млрд евро для Украины удастся принять на следующем саммите лидеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ во время визита в Украину 31 марта.

Каллас спросили, видит ли она шансы на то, что два ключевых для Украины вопроса, заблокированные из-за сопротивления Венгрии и Словакии, получится разблокировать до конца весны.

"Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия, но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей... Поэтому мы работаем, и, надеюсь, мы сможем обеспечить это решение на следующей встрече Евросовета", – ответила Кая Каллас.

Ближайший "формальный" саммит Евросовета состоится только 18-19 июня.

Однако технически решение о займе для Украины можно "запустить" и на неформальной встрече Евросовета 23-24 апреля, если бы венгерский премьер Виктор Орбан прекратил блокировать процесс.

"ЕвроПравда" обратилась в Еврокомиссию с просьбой разъяснить, какую именно встречу лидеров ЕС имела в виду высокая представительница.

Потенциально лидеры ЕС могут до июня созвать внеочередной саммит, посвященный энергетическим проблемам, и вынести на рассмотрение также "украинские" вопросы – но окончательного решения и даты еще нет.

Как известно, важные для Украины решения ЕС о 20-м пакете санкций против России и займе на 90 млрд евро оказались в "тупике" из-за вето Венгрии и Словакии. Ситуация останется патовой как минимум до выборов в Венгрии 12 апреля, по итогам которых Орбан рискует потерять власть; позицию же Братиславы не считают критическим препятствием. "Плана Б" на случай победы Орбана у ЕС фактически нет.

