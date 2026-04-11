Макрон поговорив з Ердоганом про Україну і ситуацію на Близькому Сході
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої йшлося про війну РФ проти України, а також поточну ситуацію на Близькому Сході.
Про це французький президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
У контексті ситуації на Близькому Сході Макрон зазначив, що вони з Ердоганом закликали до дотримання режиму припинення вогню та його застосування в Лівані, а також до дотримання свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
Крім того, вони наголосили на необхідності надійного та довгострокового дипломатичного вирішення поточного конфлікту.
"Ми також обговорили ситуацію в Україні та нашу спільну роботу в рамках "коаліції рішучих", спрямовану на сприяння пошуку справедливого і міцного миру, який обов’язково має відповідати принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй і ґрунтуватися на надійних гарантіях безпеки для України", – додав Макрон.
Крім того, напередодні саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня в Єревані, Макрон нагадав Ердогану про підтримку Францією мирного процесу на Південному Кавказі, який має дозволити регіону розпочати новий етап з відкритими кордонами та зміцненням регіонального співробітництва.
"Нарешті, ми погодилися з необхідністю продовжувати поглиблювати наш діалог та двостороннє співробітництво", – резюмував французький президент.
Нагадаємо, 8 квітня Ердоган провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, в ході якої, зокрема йшлося про досягнене перемир’я між США й Іраном.
Перед тим президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.
Крім того, США й Іран проводять переговори у Пакистані, які покликані встановити остаточний мир.