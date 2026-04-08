Трамп: США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню

Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент США Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

Американський президент заявив про перемир’я з Тегераном за півтори години до того, як сплив встановлений ним дедлайн для розблокування Ормузької протоки. Перед цим Трамп заявляв, що у разі невиконання Іраном його вимоги вночі "загине ціла цивілізація".

Глава Білого дому написав, що ухвалив рішення про припинення вогню на підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром, які звернулися до нього з проханням утриматися від застосування сили. Трамп пояснив, що умовою для перемир'я буде згода Ірану відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

За словами Трампа, Вашингтон досяг своїх військових цілей у цій операції та готовий працювати над укладенням мирної угоди з Тегераном.

"Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі й знаходимося на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході", – написав американський президент.

США отримали 10-пунктний план Ірану щодо завершення війни та вважають його "працездатною основою для переговорів", додав він.

"Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже щодо всіх питань, що раніше викликали суперечки, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення", – заявив Трамп.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Він говорив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.