Ердоган обговорив з Трампом перемир’я між Іраном і США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, в ході якої, зокрема йшлося про досягнене перемир’я між США й Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві адміністрації турецького президента в Х.

Згідно з повідомленням, лідери обговорили поточні події на Близькому Сході, зокрема оголошене перемир’я щодо Ірану.

У цьому контексті Ердоган заявив, що двотижневе вікно можливостей, яке відкрилося після 40 днів, що були вельми складними та важкими для всього світу, слід максимально ефективно використати для досягнення міцної мирної угоди, і що не можна допустити підриву цього процесу.

Він також підкреслив, що підтримка Туреччиною зусиль з пошуку рішення, що здійснюються у співпраці з дружніми та братніми країнами, зокрема з Пакистаном, буде тільки посилюватися.

Повідомляли, що США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Пізніше Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть зброю Ірану.

Також стало відомо, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.