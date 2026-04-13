Мадяр назвав умову відновлення дружніх відносин Угорщини з Україною

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд буде намагатися налагодити союз із кожною сусідньою країною, зокрема й з Україною, при цьому питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 13 квітня, пише "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що багато угорців проживають в Україні, хоча "зараз їх значно менше, ніж кілька років тому".

"На Закарпатті є історичні міста, і приблизно 100 тисяч угорців досі живуть в Україні. Тому в наших інтересах підтримувати добрі відносини з сусідами та вирішувати будь-які суперечки. Це стосується України, Словаччини, Сербії, а також Австрії", – сказав він.

Втім, майбутній прем’єр Угорщини заявив, що наразі існують "певні неврегульовані питання".

"Є багато нерозв’язаних питань, які ми успадкуємо від уряду Орбана, оскільки вони використовували ці суперечки у партійно-політичних цілях", – наголосив він.

Мадяр додав, що отримав привітання від українського президента Володимира Зеленського, та висловив впевненість, що зустрінеться з ним.

Варто нагадати, що влітку 2024 року "Європейська правда" опублікувала перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які Угорщина висунула Україні в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

