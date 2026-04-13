Мадьяр назвал условие восстановления дружественных отношений Венгрии с Украиной

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство будет стремиться наладить отношения с каждой соседней страной, в том числе и с Украиной, при этом вопрос национальных меньшинств потребует урегулирования.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 13 апреля, пишет "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что многие венгры проживают в Украине, хотя "сейчас их значительно меньше, чем несколько лет назад".

"На Закарпатье есть исторические города, и примерно 100 тысяч венгров до сих пор живут в Украине. Поэтому в наших интересах поддерживать хорошие отношения с соседями и решать любые споры. Это касается Украины, Словакии, Сербии, а также Австрии", – сказал он.

Впрочем, будущий премьер Венгрии заявил, что сейчас существуют "определенные неурегулированные вопросы".

"Есть много нерешенных вопросов, которые мы унаследуем от правительства Орбана, поскольку они использовали эти споры в партийно-политических целях", – подчеркнул он.

Мадьяр добавил, что получил поздравления от украинского президента Владимира Зеленского, и выразил уверенность, что встретится с ним.

Стоит напомнить, что летом 2024 года "Европейская правда" опубликовала перечень из 11 требований по нацменьшинствам, которые Венгрия выдвинула Украине в обмен на согласие поддержать начало переговоров о вступлении страны в ЕС.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.