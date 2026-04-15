Литва та Естонія не вважають риторику Трампа кінцем НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа і президент Естонії Алар Каріс переконані, що критика НАТО з боку лідера США Дональда Трампа не означає кінець Альянсу

Про це вони сказали під час спілкування з журналістами 15 квітня, передає LRT, пише "Європейська правда".

Каріс зазначив, що не вважає риторику Трампа сигналом про кінець Альянсу.

"НАТО має дуже довгу історію, і НАТО бачив як хороші, так і погані часи. Я абсолютно переконаний, що НАТО виживе", – сказав Каріс.

Науседа також погодився, що не бачить загрози для розпаду НАТО.

"Я переконаний, що це, безумовно, не кінець НАТО. А НАТО як організація колективної оборони є найуспішнішим оборонним проєктом з часів Другої світової війни, який служив як під час холодної війни, так і продовжує служити зараз та служитиме в майбутньому", – зазначив Науседа.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.