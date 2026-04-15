Литва и Эстония не считают риторику Трампа концом НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис убеждены, что критика НАТО со стороны лидера США Дональда Трампа не означает конец Альянса

Об этом они сказали во время общения с журналистами 15 апреля, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Карисом отметил, что не считает риторику Трампа сигналом о конце Альянса.

"У НАТО очень долгая история, и НАТО пережило как хорошие, так и плохие времена. Я абсолютно убежден, что НАТО выживет", – сказал Карис.

Науседа также согласился с тем, что не видит угрозы распада НАТО.

"Я убежден, что это, безусловно, не конец НАТО. А НАТО как организация коллективной обороны является самым успешным оборонным проектом со времен Второй мировой войны, который служил как во время холодной войны, так и продолжает служить сейчас и будет служить в будущем", – отметил Науседа.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.