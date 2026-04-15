Росія виплатить Азербайджану компенсацію за збитий літак AZAL

Росія виплатить компенсацію за збитий у 2024 році літак Embraer 190 компанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який потрапив в авіакатастрофу внаслідок влучання російської ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві МЗС Азербайджану і Росії.

Згідно із заявою, сторони дійшли згоди щодо "належного врегулювання наслідків, зокрема щодо виплати компенсацій у зв’язку з катастрофою літака Embraer 190".

Як зазначено, вжиті заходи підтверджують взаємне прагнення до подальшого розвитку взаємовигідної співпраці в рамках союзницької взаємодії.

"Висловлюємо впевненість у тому, що поступальний розвиток азербайджано-російських зв’язків на основі взаємної поваги, довіри та врахування інтересів сторін і надалі сприятиме зміцненню добросусідських відносин та розширенню співпраці в інтересах народів двох держав", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Лише через десять місяців господар Кремля Владімір Путін визнав, що причиною падіння літака AZAL стала робота російської протиповітряної оборони, і звинуватив у цьому Україну.

Читайте також: Розворот Алієва: як авіакатастрофа та російська брехня змінили відносини Азербайджану та РФ.