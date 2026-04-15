Россия выплатит компенсацию за сбитый в 2024 году самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в результате попадания российской ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и России.

Согласно заявлению, стороны пришли к соглашению о "надлежащем урегулировании последствий, в частности о выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190".

Как отмечается, принятые меры подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.

"Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие азербайджано-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон и в дальнейшем будет способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств", – отмечается в заявлении.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

Лишь через десять месяцев хозяин Кремля Владимир Путин признал, что причиной падения самолета AZAL стала работа российской противовоздушной обороны, и обвинил в этом Украину.

