Зеленський анонсував перше спільне з Нідерландами виробництво БпЛА

Новини — П'ятниця, 17 квітня 2026, 08:10 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди починають організовувати перше спільне виробництво безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив увечері 16 квітня у своїх соцмережах під час візиту в країну. 

"Сьогодні наше партнерство з Нідерландами стає ще глибшим завдяки нашим домовленостям про початок роботи по Drone Deal і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами", – заявив Зеленський.

Він не розкрив інших деталей щодо цих планів співпраці. 

Зеленський також подякував Нідерландам за всю допомогу. "Ваша допомога із системами ППО, ракетами та авіацією щодня рятує життя в наших містах та громадах", – зазначив він. 

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед цим сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози за підтримку України – у контексті опублікованих Росією "адрес виробництва безпілотників для України" у десятку країн Європи. 

Також стало відомо, що у червні Україна отримає від Нідерландів протимінний корабель  проте він, як і всі військові судна України й РФ, не зможе зайти у Чорне море до кінця війни. 

