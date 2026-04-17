Зеленський анонсував перше спільне з Нідерландами виробництво БпЛА

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди починають організовувати перше спільне виробництво безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив увечері 16 квітня у своїх соцмережах під час візиту в країну.

"Сьогодні наше партнерство з Нідерландами стає ще глибшим завдяки нашим домовленостям про початок роботи по Drone Deal і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами", – заявив Зеленський.

Today, our partnership with the Netherlands is becoming even deeper thanks to our agreements to launch work on the Drone Deal and on the first joint production specifically with the Netherlands.



Він не розкрив інших деталей щодо цих планів співпраці.

Зеленський також подякував Нідерландам за всю допомогу. "Ваша допомога із системами ППО, ракетами та авіацією щодня рятує життя в наших містах та громадах", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед цим сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози за підтримку України – у контексті опублікованих Росією "адрес виробництва безпілотників для України" у десятку країн Європи.

Також стало відомо, що у червні Україна отримає від Нідерландів протимінний корабель – проте він, як і всі військові судна України й РФ, не зможе зайти у Чорне море до кінця війни.