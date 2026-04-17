Україна за кілька місяців отримає протимінний корабель від Нідерландів

У червні Україна отримає протимінне судно від Нідерландів, на якому вже навчається екіпаж – проте воно не зможе зайти у Чорне море до завершення бойових дій.

Про це повідомили в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

Під час візиту президента Зеленського до Нідерландів він разом з прем’єром країни Робом Єттеном зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum – у червні судно передадуть Україні.

Екіпаж працює з різними типами підводних дронів для пошуку, ідентифікації та знешкодження мін. Значна частина моряків вже має реальний бойовий досвід.

Судно назвуть "Генічеськ" – на честь корабля, втраченого українським флотом під час виконання завдань у червні 2022 року біля Кінбурнської коси. У 2027 році судно має взяти участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze у 2027 році.

Зазначають, що це вже п’ятий корабель серед тих, які Україна отримує від партнерів. Перші чотири передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди, вони отримали назви "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь" і "Мелітополь". Два з них – класу Sandown, ще два, як і майбутній "Генічеськ", – Alkmaar.

Усі пʼять суден поки що базуватимуться у Британії, а після закінчення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, жоден український чи російський військовий корабель під час війни, що триває, не може зайти у Чорне море – через застосування Туреччиною ексклюзивного права за конвенцією Монтре, що дозволяє закрити для військових суден воюючих сторін прохід через Босфор. Рішення було ухвалене з перших днів повномасштабної війни та не дозволило Росії тоді завести у Чорне море більше суден свого флоту.

З цієї ж причини подаровані Британією Україні мінні тральники досі залишаються у Британії.