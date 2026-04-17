Зеленский анонсировал первое совместное с Нидерландами производство БпЛА

Новости — Пятница, 17 апреля 2026, 08:10 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды начинают организовывать первое совместное производство беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вечером 16 апреля в своих соцсетях во время визита в страну.

"Сегодня наше партнерство с Нидерландами становится еще глубже благодаря нашим договоренностям о начале работы по Drone Deal и по первому совместному производству именно с Нидерландами", – заявил Зеленский.

Он не раскрыл других деталей относительно этих планов сотрудничества.

Зеленский также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку. "Ваша помощь с системами ПВО, ракетами и авиацией ежедневно спасает жизни в наших городах и общинах", – отметил он.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед этим сказал, что Нидерланды не будут обращать внимания на российские угрозы за поддержку Украины – в контексте опубликованных Россией "адресов производства беспилотников для Украины" в десятке стран Европы.

Также стало известно, что в июне Украина получит от Нидерландов противоминный корабль – однако он, как и все военные суда Украины и РФ, не сможет зайти в Черное море до конца войны.

