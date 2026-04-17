Зеленский анонсировал первое совместное с Нидерландами производство БпЛА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды начинают организовывать первое совместное производство беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вечером 16 апреля в своих соцсетях во время визита в страну.

"Сегодня наше партнерство с Нидерландами становится еще глубже благодаря нашим договоренностям о начале работы по Drone Deal и по первому совместному производству именно с Нидерландами", – заявил Зеленский.

Today, our partnership with the Netherlands is becoming even deeper thanks to our agreements to launch work on the Drone Deal and on the first joint production specifically with the Netherlands.



I thank the Netherlands for all its support, for this visit, and for the Four… pic.twitter.com/xlgZAWG6sP – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

Он не раскрыл других деталей относительно этих планов сотрудничества.

Зеленский также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку. "Ваша помощь с системами ПВО, ракетами и авиацией ежедневно спасает жизни в наших городах и общинах", – отметил он.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед этим сказал, что Нидерланды не будут обращать внимания на российские угрозы за поддержку Украины – в контексте опубликованных Россией "адресов производства беспилотников для Украины" в десятке стран Европы.

Также стало известно, что в июне Украина получит от Нидерландов противоминный корабль – однако он, как и все военные суда Украины и РФ, не сможет зайти в Черное море до конца войны.