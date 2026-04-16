Нідерланди відреагували на список РФ із "цілями" у Європі

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прокоментував російські погрози "заходами у відповідь" європейським країнам, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА.

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, пише "Європейська правда".

Як відомо, Міноборони РФ опублікувало список адрес в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовані компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України, чи українські підприємства у Європі.

У переліку наведені адреси у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там.

У Єттена попросили прокоментувати цю ситуацію.

"Росія хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні. Але ми не звертаємо на це уваги", – відповів прем’єр Нідерландів.

Він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває "у дуже поганому стані".

"Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну", – додав Єттен.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.