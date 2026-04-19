В Естонії висловили співчуття мешканцям Києва на тлі смертоносного теракту

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив співчуття мешканцям Києва у зв’язку зі смертельним інцидентом, який стався напередодні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що насильство проти цивільного населення не має виправдання.

"Висловлюю найглибші співчуття мешканцям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень. Мої думки з усіма, хто переживає горе, та з тими, хто одужує. Бажаю Україні сили у цей болісний час", – наголосив глава МЗС Естонії.

У суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводила спецоперацію з затримання злочинця. Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину в Голосіївському районі Києва, було вбито.

За даними УП, його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом – у Голосіївському районі Києва.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що терорист, який влаштував стрілянину в Києві, використовував зареєстровану зброю.