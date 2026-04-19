В Эстонии выразили соболезнования жителям Киева в связи со смертоносным терактом

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил соболезнования жителям Киева в связи со смертельным инцидентом, произошедшим накануне.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что насилие против гражданского населения не имеет оправдания.

"Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек и привела к многочисленным ранениям. Мои мысли со всеми, кто переживает горе, и с теми, кто выздоравливает. Желаю Украине сил в это тяжелое время", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие и раненые, полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника. Впоследствии мужчина, устроивший смертоносную стрельбу в Голосеевском районе Киева, был убит.

По данным УП, его имя – Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, впоследствии – в Голосеевском районе Киева.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что террорист, устроивший стрельбу в Киеве, использовал зарегистрированное оружие.