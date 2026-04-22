ЗМІ: президентка Бундестагу стала жертвою фішингової атаки в Signal

Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер стала жертвою хвилі фішингових атак, спрямованих проти користувачів месенджера Signal.

Про це Spiegel повідомили обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, зловмисникам вдалося зламати обліковий запис Кльокнер у Signal. Міжнародні розвідувальні служби вважають Росію відповідальною за цю хвилю атак, яка триває вже кілька місяців.

Цей інцидент є надзвичайно делікатним і викликав тривогу серед німецьких органів безпеки, зокрема через те, що Кльокнер є членкинею виконавчого комітету ХДС.

Як зазначається, члени комітету спілкуються через груповий чат у Signal, а одним з учасників чату є федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

За інформацією співрозмовників, співробітники Федерального відомства з охорони конституції (BfV) вже особисто звернулися до канцлера щодо цього та проінформували його про ситуацію.

Співрозмовники стверджують, що наразі у Німеччині відомо щонайменше 300 жертв.

Як зазначається, лише у вівторок, 21 квітня, BfV вкотре терміново попередило керівників парламентських фракцій партій, представлених у Бундестазі, та виконавчі органи партій про триваючу кампанію.

"Можна припустити, що численні групи Signal у парламентському середовищі наразі читаються зловмисниками практично непомітно", – йдеться у попередженні.

Варто нагадати, що нещодавно Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.

У березні у Нідерландах та Португалії попередили про масштабну атаку хакерів проти користувачів ​WhatsApp і Signal, що спрямована передусім на отримання доступу до облікових записів урядовців, дипломатів та військових.