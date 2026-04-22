СМИ: председательница Бундестага стала жертвой фишинговой атаки в Signal

Председатель Бундестага Юлия Клекнер стала жертвой волны фишинговых атак, направленных против пользователей мессенджера Signal.

Об этом Spiegel сообщили осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, злоумышленникам удалось взломать аккаунт Клекнер в Signal. Международные разведывательные службы считают Россию ответственной за эту волну атак, которая продолжается уже несколько месяцев.

Этот инцидент является чрезвычайно деликатным и вызвал тревогу среди немецких органов безопасности, в частности из-за того, что Клекнер является членом исполнительного комитета ХДС.

Как отмечается, члены комитета общаются через групповой чат в Signal, а одним из участников чата является федеральный канцлер Фридрих Мерц.

По информации собеседников, сотрудники Федерального ведомства по защите конституции (BfV) уже лично обратились к канцлеру по этому поводу и проинформировали его о ситуации.

Собеседники утверждают, что на данный момент в Германии известно о не менее 300 жертвах.

Как отмечается, только во вторник, 21 апреля, BfV в очередной раз срочно предупредило руководителей парламентских фракций партий, представленных в Бундестаге, и исполнительные органы партий о продолжающейся кампании.

"Можно предположить, что многочисленные группы Signal в парламентской среде в настоящее время просматриваются злоумышленниками практически незаметно", – говорится в предупреждении.

Стоит напомнить, что недавно Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства на фоне опасений угрозы шпионажа со стороны России и Китая.

В марте в Нидерландах и Португалии предупредили о масштабной хакерской атаке против пользователей WhatsApp и Signal, направленной прежде всего на получение доступа к учетным записям правительственных чиновников, дипломатов и военных.