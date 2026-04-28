Єврокомісія звернулася до МЗС Ізраїлю через інцидент з викраденим Росією українським зерном

Європейська комісія звернулася до міністерства закордонних справ Ізраїлю для з'ясування інформації про нібито розвантаження у порту Хайфа судна російського "тіньового флоту" з викраденим в Україні зерном.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії у закордонних справах у вівторок, 28 квітня.

ЄС взяв до уваги повідомлення про судно "тіньового флоту" Росії з зерном з окупованих українських територій, яке нібито розвантажилося у ізраїльському порту Хайфа, і звернувся з цього приводу у МЗС Ізраїлю.

"ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що судно російського "тіньового флоту" з викраденим українським зерном було допущено до розвантаження в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою щодо цього питання", – заявив "ЄвроПравді" речник Єврокомісії.

Він наголосив, що у ЄС "засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції ЄС".

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання", – повідомив речник.

Він запевнив, що ЄС залишається готовим "застосувати цільові заходи до таких дій шляхом включення до списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде необхідно".

"Як було продемонстровано минулого тижня ухваленням кредиту підтримки на 90 мільярдів для України та 20-го пакета санкцій, ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою загарбницьку війну", – наголосили у Єврокомісії.

Як повідомлялося, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України.

Українське МЗС відреагувало на цю інформацію і викликало ізраїльського посла, щоб вручити нашу ноту протесту.

На це міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країні не надали доказів на підтвердження цього звинувачення.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за те, що він приймає судна з краденим Росією українським зерном, і пообіцяв усіх причетних обкласти санкціями.