Еврокомиссия обратилась в МИД Израиля из-за инцидента с украденным Россией украинским зерном

Европейская комиссия обратилась в министерство иностранных дел Израиля для выяснения информации о разгрузке в порту Хайфа судна российского "теневого флота" с похищенным в Украине зерном.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам во вторник, 28 апреля.



ЕС принял во внимание сообщения о судне "теневого флота" России с зерном с оккупированных украинских территорий, которое якобы разгрузилось в израильском порту Хайфа, и обратился по этому поводу в МИД Израиля.



"ЕС принял во внимание сообщения о том, что судно российского "теневого флота" с похищенным украинским зерном было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", – заявил "ЕвроПравде" представитель Еврокомиссии.



Он подчеркнул, что в ЕС "осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС".



"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", – сообщил представитель.



Он заверил, что ЕС остается готовым "применить целевые меры к таким действиям путем включения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо".



"Как было продемонстрировано на прошлой неделе принятием кредита поддержки на 90 миллиардов для Украины и 20-го пакета санкций, ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою захватническую войну", – отметили в Еврокомиссии.



Как сообщалось, в израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна, которое может происходить с оккупированных территорий Украины.



Украинский МИД отреагировал на эту информацию и вызвал израильского посла, чтобы вручить нашу ноту протеста.



На это министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что его стране не предоставили доказательств в подтверждение этого обвинения.



Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Израиль за то, что он принимает суда с краденным Россией украинским зерном, и пообещал всех причастных обложить санкциями.