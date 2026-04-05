Ердоган і Рютте поговорили про безпекову ситуацію і підготовку саміту НАТО в Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, в ході якої йшлося про пов’язані з Північноатлантичним альянсом питання, а також регіональні та глобальні проблеми.

Про це йдеться у заяві адміністрації турецького президента в Х, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган в ході розмови зазначив, що процес, який розпочався з нападів на Іран, призвів до геостратегічного глухого кута.

Він також заявив, що міжнародна спільнота має активізувати свої зусилля з метою припинення цієї війни.

Звернувши увагу на підтримку НАТО у сфері протиповітряної оборони Туреччини, Ердоган підкреслив, що проявлена в цьому відношенні солідарність знову продемонструвала потенціал стримування, яким володіє Альянс.

Він також підкреслив зусилля Туреччини щодо припинення війни між Україною та Росією мирним шляхом.

Ердоган висловив надію Туреччини на те, що на майбутньому саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня 2026 року будуть ухвалені рішення, які зроблять Альянс більш стійким та ефективним у протистоянні майбутнім викликам.

Повідомляли також, що Рютте перебуватиме з візитом у Вашингтоні з 8 по 12 квітня.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО.