Эрдоган и Рютте обсудили ситуацию с безопасностью и подготовку саммита НАТО в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с Североатлантическим альянсом, а также региональные и глобальные проблемы.

Об этом говорится в заявлении администрации турецкого президента в Х, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган в ходе разговора отметил, что процесс, начавшийся с нападений на Иран, привел к геостратегическому тупику.

Он также заявил, что международное сообщество должно активизировать свои усилия с целью прекращения этой войны.

Обратив внимание на поддержку НАТО в сфере противовоздушной обороны Турции, Эрдоган подчеркнул, что проявленная в этом отношении солидарность вновь продемонстрировала потенциал сдерживания, которым обладает Альянс.

Он также подчеркнул усилия Турции по прекращению войны между Украиной и Россией мирным путем.

Эрдоган выразил надежду Турции на то, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026 года будут приняты решения, которые сделают Альянс более устойчивым и эффективным в противостоянии будущим вызовам.

Сообщалось также, что Рютте будет с визитом в Вашингтоне с 8 по 12 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО.