У НАТО розкрили деталі майбутнього візиту Рютте в США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон з 8 по 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Альянсу.

Повідомляється, що 8 квітня генсек НАТО зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а також з державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Наступного дня Рютте виступить з промовою та візьме участь у дискусії, організованій Інститутом президентського фонду Рональда Рейгана.

А з 10 по 12 квітня він відвідає зустріч Більдерберзької групи – закритої конференції впливових політиків, бізнесменів, військових і науковців з Європи та Північної Америки.

Зазначимо, що візит генсека НАТО до Вашингтона та його зустріч з Трампом відбудуться на тлі серйозного загострення риторики американського президента в бік Альянсу.

Днями Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.