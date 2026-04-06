Нідерландське місто офіційно заборонило годувати чайок

У нідерландському місті заборонили підгодовувати чайок, аби ті не звикали до подарунків і не приставали до людей.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Місто Фліссінґен на півдні Нідерландів видало розпорядження про заборону годувати чайок (правильна, але менш відома назва українською – мартин), які масово присутні там через розташування на узбережжі – щоб птахи не звикали годуватися у місті і не приставали до людей, а також не труїлися шкідливою для них їжею, як картопля фрі.

Як зазначають, проблема з підгодовуванням мартинів "зайшла надто далеко" і у мерії не бачать інакшого рішення, аніж заборона, тому що більшість людей не розуміють, чому їх просять не робити цього.

Порушників поки не каратимуть штрафами.

Власники невеликих кіосків, де продають морозиво та закуски, висловлюють скепсис, що "м’яка" заборона без покарань спрацює – розповідаючи, як просять клієнтів не кидати нічого птахам, але хтось все одно постійно робить це прямо біля кіосків. Як наслідок, мартини вже звикли та буквально вихоплюють їжу з рук.

Фліссінґен – далеко не єдине місто у Нідерландах, де намагаються боротися з масовою присутністю мартинів. Різні заходи випробовувати також у Лейдені, Гарлемі, Гаазі. Так, у Гаазі рік тому пропонували підкидати мартинам таблетки контрацептивної дії, але зоозахисники висловили сумніви, оскільки ареал розмноження птахів все одно знаходиться далеко за межами міста. Тривожити птахів у місці гніздування заборонено, тому що вони є захищеним видом.

В Амстердамі кілька років тому дві лікарні закликали співробітників бути обережними через напади мартинів у період, коли ті вирощують потомство.

В одному з британських містечок напади мартинів, які агресивно захищали територію неподалік гнізд, спричинили затримки з доставкою пошти.





