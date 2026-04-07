Ердоган відреагував на спробу нападу біля консульства Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив спробу нападу поблизу консульства Ізраїлю у Стамбулі; також стало відомо, що один з нападників загинув і двоє – поранені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Ердоган заявив, що засуджує напад у районі Стамбула Бешикташ, який "був відвернутий втручанням наших героїчних сил безпеки".

"Ми продовжимо боротьбу з усіма формами тероризму і не дозволимо підступним провокаціям зашкодити безпеці у Туреччині", – заявив президент.

Нагадаємо, 7 квітня повідомили про вибухи біля будівлі, де розташоване консульство Ізраїлю, та нейтралізацію правоохоронцями трьох осіб.

Згодом уточнили, що це був збройний напад на пост поліції перед комплексом Yapı Kredi Plaza. Двоє поліцейських отримали незагрозливі для життя поранення.

В МВС оголосили, що встановили особи нападників. З них один, який загинув під час сутички, "мав зв’язки з терористичною організацією, що експлуатує релігійні мотиви". Інші двоє, яких затримали пораненими, виявились рідними братами. Слідчі вже встановили, що вони приїхали до Стамбула орендованим авто з Ізміту, та що трійця тривалий час вела листування між собою.

У межах розслідування затримали ще трьох осіб, які могли бути причетні до планів нападників.

