Эрдоган отреагировал на попытку нападения возле консульства Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку нападения возле консульства Израиля в Стамбуле; также стало известно, что один из нападавших погиб и двое – ранены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган заявил, что осуждает нападение в районе Стамбула Бешикташ, которое "предотвратило вмешательство наших героических сил безопасности".

"Мы продолжим борьбу со всеми формами терроризма и не позволим коварным провокациям навредить безопасности в Турции", – заявил президент.

Напомним, 7 апреля сообщили о взрывах возле здания, где расположено консульство Израиля, и нейтрализации правоохранителями трех человек.

Впоследствии уточнили, что это было вооруженное нападение на пост полиции перед комплексом Yapı Kredi Plaza. Двое полицейских получили не угрожающие жизни ранения.

В МВД объявили, что установили личности нападавших. Из них один, погибший во время стычки, "имел связи с террористической организацией, эксплуатирующей религиозные мотивы". Другие двое, которых задержали ранеными, оказались родными братьями. Следователи уже установили, что они приехали в Стамбул на арендованном авто из Измита, и что троица долгое время вела переписку между собой.

В рамках расследования задержали еще трех человек, которые могли быть причастны к планам нападавших.

