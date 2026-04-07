Эрдоган отреагировал на попытку нападения возле консульства Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку нападения возле консульства Израиля в Стамбуле; также стало известно, что один из нападавших погиб и двое – ранены.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган заявил, что осуждает нападение в районе Стамбула Бешикташ, которое "предотвратило вмешательство наших героических сил безопасности".
"Мы продолжим борьбу со всеми формами терроризма и не позволим коварным провокациям навредить безопасности в Турции", – заявил президент.
Напомним, 7 апреля сообщили о взрывах возле здания, где расположено консульство Израиля, и нейтрализации правоохранителями трех человек.
Впоследствии уточнили, что это было вооруженное нападение на пост полиции перед комплексом Yapı Kredi Plaza. Двое полицейских получили не угрожающие жизни ранения.
В МВД объявили, что установили личности нападавших. Из них один, погибший во время стычки, "имел связи с террористической организацией, эксплуатирующей религиозные мотивы". Другие двое, которых задержали ранеными, оказались родными братьями. Следователи уже установили, что они приехали в Стамбул на арендованном авто из Измита, и что троица долгое время вела переписку между собой.
В рамках расследования задержали еще трех человек, которые могли быть причастны к планам нападавших.
