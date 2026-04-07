ЗМІ: У Стамбулі пролунали вибухи біля консульства Ізраїлю, загинуло троє людей

У Стамбулі біля консульства Ізраїлю пролунали вибухи, поліція повідомила про трьох загиблих.

Про це, як пише "Європейська правда", CNN Turk.

Постріли пролунали перед будівлею, в якій розташоване ізраїльське консульство в районі Бешикташ. На місце події були спрямовані поліцейські підрозділи.

Правоохоронці повідомили про "знешкодження" трьох осіб. Двоє поліцейських отримали поранення.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану зросла кількість нападів на об’єкти єврейських громад у країнах Європи.

У ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

А минулого тижня у Нідерландах розпочали розслідування вибуху, який стався пізно ввечері 3 квітня біля офісу проізраїльської християнської асоціації.

Також писали, що в ніч на 20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.