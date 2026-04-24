Що стоїть за вимогами Мадяра до України і чи зможе Зеленський з ним домовитися

Відносини України та Угорщини чекають на перезавантаження, яке має статися після зустрічі лідерів двох країн. Це – заява майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, і вона повністю збігається з позицією Києва.

Однак інші його заяви багатьох налякали і поставили запитання: а чи є підстави для такого оптимізму?

Новий лідер Угорщини висунув низку зауважень до української політики щодо угорської меншини на Закарпатті. А ще, у порушення правил дипломатії, він "ініціював" зустріч із Володимиром Зеленським у Берегові, що дало підстави для спекуляцій: мовляв, чи не означає це, що він вважає це місто угорською територією?

"Європейська правда" відновила перебіг подій, що передував нещодавній резонансній заяві Мадяра та був після неї, і може з певністю стверджувати: підстав для тривоги немає.

Про те, що відбувається, пояснює редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко в статті Чи стане Мадяр новим Орбаном? Що стоїть за заявами нового лідера Угорщини про Україну. Далі – стислий її виклад.

Попри агресивну риторику майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, пост, який він опублікував у вівторок ввечері, є позитивним для України.

Заява Мадяра пролунала після зустрічі з мером міста Берегове Золтаном Баб'яком, який спеціально для цього приїхав до Будапешта.

Головна теза: українсько-угорський конфлікт часів Орбана має завершитися.

Додатковою підставою для позитиву є список вимог, який прозвучав від Мадяра. Ті пункти очікувань від України, які до нього увійшли, не викликають реальних проблем. Натомість найпроблемнішу частину вимог Віктора Орбана з нього викинули.

Свого часу, ще у січні 2024 року, тодішній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто (про якого тепер достеменно відомо, що він виконував вказівки Лаврова) передав Україні список з 11 пунктів.

Частина з них була категорично неприйнятною від початку. Ті пункти не стосувалися мовних чи освітніх прав і, як вважають, були додані у список суто для того, щоб отримати від України відмову і покласти на неї відповідальність.

Наприклад, уряд Орбана вимагав від України змінити виборчу систему і забезпечити для угорців представництво у Верховній Раді (що вимагало би зміни Конституції та проведення всеукраїнського референдуму – тобто нуль шансів навіть після завершення війни).

Варто зауважити, що для Петера Мадяра піклування про угорців за кордоном – це не політична кон'юнктура, а частина його переконань, ідеології. Через складну угорську історію, яка полишила значну частину нації за межами країни, це є доволі поширеним серед угорців, а передусім серед політиків.

Те, що до Будапешта на зустріч з Мадяром прибув саме мер Берегова Золтан Баб'як, – найліпше свідчення налаштованості нового лідера Угорщини на вирішення проблем з Україною. Водночас Мадяр відмовився від контактів з друзями Орбана на Закарпатті.

Україна вже має для Будапешта пропозицію, яка вигідна насамперед угорській громаді на Закарпатті. Громада теж передала Мадяру, що з Україною нарешті треба миритися.

Зрештою, новий угорський лідер буде змушений брати до уваги позицію Брюсселя. Для Мадяра проблема номер один – це повернення до Угорщини європейського фінансування, яке Єврокомісія заморозила за часів Орбана.

Зважаючи на те, Україна є темою номер один для ЄС – Брюссель чекає від Мадяра зміни української політики та дає достатньо зрозумілі сигнали про цю потребу.

І, зрештою, є всі підстави побачити цю політику на практиці.

Докладніше – в матеріалі Сергій Сидоренко Чи стане Мадяр новим Орбаном? Що стоїть за заявами нового лідера Угорщини про Україну.