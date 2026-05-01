Трамп відмовляється носити бронежилет, бо не хоче виглядати товстим

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче носити бронежилет, незважаючи на численні ймовірні замахи на його життя.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить AFP.

Американський президент побоюється, що через носіння бронежилета він може здаватися повнішим.

"Не знаю, чи зможу я це витримати, якщо буду виглядати на 20 фунтів (9 кілограмів. – Ред.) важчим", – сказав Трамп журналістам у відповідь на запитання про те, чи обговорюється можливість носіння ним захисного жилета.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

А у вересні того ж року повідомили про стрілянину біля гольф-клубу Трампа, що назвали другим замахом на його життя.