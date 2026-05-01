ЗМІ: намір Трампа скоротити чисельність військ США у Німеччині шокував Пентагон

Заява президента Дональда Трампа про те, що він розглядає можливість виведення частини американських військ з Німеччини, приголомшила представників Пентагону, які поспішили з’ясувати, наскільки серйозно глава Білого дому налаштований цього разу виконати свої погрози.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох представників оборонного відомства, допис Трампа в соціальних мережах став для багатьох першим сигналом про можливий новий поштовх до виведення сотень, якщо не тисяч, американських військовослужбовців з Німеччини.

Це різко контрастує з нещодавно завершеним багатомісячним оглядом глобальної присутності військ Пентагону, в якому не містилося закликів до значного скорочення контингенту в Європі.

"Пентагон не очікував цього і не планував жодного скорочення. Але ми повинні ставитися до нього серйозно, тому що він був серйозний у цьому питанні під час свого першого терміну", – сказав помічник конгресмена, обізнаний із ситуацією.

Він мав на увазі наказ Трампа від липня 2020 року про виведення 12 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини, який так і не був виконаний.

Хоча попередні погрози Трампа не втілилися в життя, під час свого другого терміну він посилив свою антиєвропейську риторику: від погроз вийти з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни з Іраном до попереджень про те, що він може захопити Гренландію.

Співрозмовник видання розповів, що німецькі посадовці з подивом відреагували на дописи президента.

"Політика грубих погроз Трампа досягла межі...Виведення американських військ з Німеччини серйозно послабило б самі США, і ми ставимо собі питання, коли дорослі у Вашингтоні планують повернутися до центру уваги", – сказав неназваний німецький посадовець

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство "планує кожен сценарій, і ми повністю готові виконати накази головнокомандувача в той час і в тому місці, які він обере". Білий дім не відповів на запит про коментар.

Реалізація раптового виведення американських військ з Німеччини буде складною для Пентагону, який вже залучений до війни в Ірані.

У Німеччині дислоковано від 35 000 до 40 000 американських військовослужбовців, і країна безкоштовно надає землю для розміщення баз, а також місцеву робочу силу для підтримки американських військ.

Пентагон також керує двома своїми основними військовими центрами з Німеччини – Командуванням США в Європі та Командуванням США в Африці – поряд із найбільшим госпіталем Пентагону за межами американської території.

Переміщення цих військ, їхніх сімей та обладнання назад до США також буде дорогим, враховуючи, що для них, ймовірно, немає доступного житла.

Напередодні Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".

Ця заява президента США прозвучала після того, як у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

На цьому тлі Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.