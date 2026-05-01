Глава Пентагону заявив, що 60-денний відлік у війні з Іраном "призупинився"

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що 60-денний відлік у війні з Іраном зупинився у зв’язку з припиненням вогню.

Про це він сказав під час свідчень перед комітетом Сенату з питань збройних сил, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Hill.

2 березня президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про військові операції в Ірані, тож п’ятниця відзначає 60-денний рубіж, після якого, згідно із Законом про воєнні повноваження, президент зобов’язаний розпочати згортання військових дій, якщо він не отримає дозволу Конгресу.

Однак Гегсет зазначив, що, на думку адміністрації, відлік часу зупинився, коли 7 квітня США припинили бомбардування Ірану.

"Зараз ми перебуваємо в режимі перемир'я, що, на наше розуміння, означає, що 60-денний відлік часу призупиняється або зупиняється", – сказав Гегсет сенатору Тіму Кейну, демократу від штату Вірджинія, під час слухань у сенатському комітеті з питань збройних сил.

"Я не вважаю, що законодавство це допускає. Гадаю, 60-денний термін закінчується, можливо, вже завтра, і це поставить перед адміністрацією дуже важливе юридичне питання", – заперечив Кейн у четвер.

Американські збройні сили продовжують перебувати у бойовій готовності на Близькому Сході, десятки тисяч військових розташовані на морі та суші, що обходиться в десятки мільйонів доларів на день.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк, та сенатор Адам Шифф, демократ від штату Каліфорнія, оголосили в середу, що демократи змусять провести ще одне голосування щодо резолюції про військові повноваження, спрямованої на обмеження можливості Трампа проводити подальші військові дії без отримання схвалення Конгресу.

Демократи в Палаті представників і Сенаті змушували проводити численні голосування щодо повноважень на ведення війни з початку американської кампанії в Ірані 28 лютого, але республіканці щоразу їх відхиляли.

Голосування у четвер стало шостою спробою, і щонайменше троє сенаторів-республіканців дали зрозуміти, що їхня позиція може змінитися, якщо конфлікт триватиме довше 60 днів.

Під час слухань голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що очільник Кремля Владімір Путін надає допомогу Ірану у веденні війни.

А представник Демократичної партії у сенатському комітеті з питань збройних сил Джек Рід розкритикував Гегсета.