Что стоит за требованиями Мадяра к Украине и сможет ли Зеленский договориться с ним

Отношения Украины и Венгрии ждут перезагрузки, которая должна произойти после встречи лидеров двух стран. Это заявление будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, и оно полностью совпадает с позицией Киева.

Однако другие его заявления многих напугали и заставили задаться вопросом: а есть ли основания для такого оптимизма?

Новый лидер Венгрии высказал ряд замечаний по поводу украинской политики в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье. А еще, в нарушение правил дипломатии, он "инициировал" встречу с Владимиром Зеленским в Берегово, что дало повод для спекуляций: мол, не означает ли это, что он считает этот город венгерской территорией?

"Европейская правда" восстановила ход событий, предшествовавших недавнему резонансному заявлению Мадяра и последовавших за ним, и может с уверенностью утверждать: поводов для беспокойства нет.

О том, что происходит, объясняет редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Далее – краткое изложение статьи.

Несмотря на агрессивную риторику будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, пост, который он опубликовал во вторник вечером, является позитивным для Украины.

Заявление Мадяра прозвучало после встречи с мэром города Берегово Золтаном Бабяком, который специально для этого приехал в Будапешт.

Главный тезис: украинско-венгерский конфликт времен Орбана должен завершиться.

Дополнительным основанием для оптимизма является список требований, озвученный Мадяром. Те пункты ожиданий от Украины, которые вошли в него, не вызывают реальных проблем. Зато самую проблемную часть требований Виктора Орбана из него исключили.

В своё время, ещё в январе 2024 года, тогдашний глава МИД Венгрии Петер Сийярто (о котором теперь точно известно, что он выполнял указания Лаврова) передал Украине список из 11 пунктов.

Часть из них была категорически неприемлема с самого начала. Эти пункты не касались языковых или образовательных прав и, как считается, были добавлены в список исключительно для того, чтобы получить от Украины отказ и возложить на нее ответственность.

Например, правительство Орбана требовало от Украины изменить избирательную систему и обеспечить для венгров представительство в Верховной Раде (что потребовало бы изменения Конституции и проведения всеукраинского референдума – то есть нулевые шансы даже после завершения войны).

Стоит заметить, что для Петера Мадяра забота о венграх за рубежом – это не политическая конъюнктура, а часть его убеждений, идеологии. Из-за сложной венгерской истории, которая оставила значительную часть нации за пределами страны, это довольно распространено среди венгров, а прежде всего среди политиков.

То, что в Будапешт на встречу с Мадяром прибыл именно мэр Берегово Золтан Бабьяк, – лучшее свидетельство настроенности нового лидера Венгрии на решение проблем с Украиной. В то же время Мадяр отказался от контактов с друзьями Орбана на Закарпатье.

У Украины уже есть предложение для Будапешта, выгодное прежде всего венгерской общине на Закарпатье. Община также дала понять Мадяру, что с Украиной наконец-то нужно мириться.

Конечно, новому венгерскому лидеру придется учитывать позицию Брюсселя. Для Мадяра проблема номер один – это возвращение в Венгрию европейского финансирования, которое Еврокомиссия заморозила во времена Орбана.

Учитывая, что Украина является темой номер один для ЕС – Брюссель ждет от Мадяра изменения украинской политики и дает достаточно понятные сигналы об этой необходимости.

И, в конце концов, есть все основания увидеть эту политику на практике.

