На одному з КПП з Польщею протягом наступних тижнів обмежуватимуть проїзд

Протягом наступних 5 тижнів можливе тимчасове зниження пропускної спроможності пункту пропуску "Медика – Шегині" у зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні.

Про це 30 квітня повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Роботи охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки. Рух транспорту буде організовано поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі транспортні засоби перенаправлятимуться на іншу.

За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві під'їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів.

Прикордонники просять врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо завантаженості пунктів пропуску на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

