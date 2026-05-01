Україна та Нідерланди планують запустити спільне виробництво дронів уже цьогоріч

Україна та Нідерланди вже цьогоріч планують розпочати спільне виробництво дронів Baton і K4.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Укрінформу" розповів речник Міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер.

Деталі реалізації проєкту не розголошуються, зокрема, умови угоди залишаються конфіденційними.

"Ми очікуємо, що виробництво розпочнеться цього року. Умови є конфіденційними", – сказав він.

Речник нагадав, що міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус раніше заявляла, що "спільне виробництво дронів українськими та нідерландськими компаніями є важливим наступним кроком в успішній співпраці між нашими країнами".

Він також наголосив, що оборонна промисловість Нідерландів не піддасться залякуванню з боку Росії, зокрема щодо компанії Destinus та продовжить підтримку України.

"Як заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус, наша оборонна промисловість не буде залякана Росією…Компанія виробляє безпілотники та ракети для України та дійсно змінює ситуацію на краще. Destinus є важливим партнером для Міністерства оборони Нідерландів", – сказав речник.

