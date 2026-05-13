Чому президент Румунії почав критикувати Брюссель і до яких наслідків це може призвести

Румунія входить у зону ще більшої турбулентності та стає для нас менш передбачуваним партнером.

Президент країни Нікушор Дан, якого сприймали як ліберального проєвропейського лідера, несподівано скасував святкування Дня Європи 9 травня 2026 року, анулював запрошення президентці Європейського парламенту Роберті Метсолі, і натомість виголосив промову про "помилки Європи", засновану на брехні та маніпуляціях.

Про те, що відбувається у Румунії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Європа втрачає Румунію? Чому "ліберальний" президент Нікушор Дан став на бік євроскептиків.

Ця історія почалася у розпал політичної кризи в Румунії, де днями парламент відправив у відставку проєвропейський уряд.

Ще тоді лунали припущення, що за падінням уряду може стояти президент. Тепер Нікушор Дан підживив ці підозри, наголосивши, що Румунії потрібен "прозахідний" (а не проєвропейський) курс. І закликав більше орієнтуватися на США.

У сам День Європи, тобто 9 травня, Нікушор Дан виголосив коротку промову, у якій заявив, що "Європа – це тема, яка розколює наше суспільство".

Основною ідеєю його виступу стала теза про хибність європейських політик.

А ще президент закликав усіх дивитися в бік Сполучених Штатів Америки і зауважив, що "Румунії потрібен такий ЄС, у якого буде чесна, тверда співпраця зі США на рівних".

Дан, схоже, обрав політичну нішу "сувереніста" і вже змагається за електорат ультраправих.

У промові на День Європи він окремо зупинився на політичній кризі.

"Я ще раз заявляю: у Румунії в розумні терміни буде сформовано прозахідний уряд", – заявив він, знову обравши термін "прозахідний", підкреслюючи орієнтацію на США, а не лише на ЄС.

А це цілком може бути сигналом небезпеки.

Адже і ультраправі євроскептики наполягають, що вони є прозахідними.

Зрештою, публічна підтримка з боку США дозволяє їх так назвати. То чи не розглядає Дан варіанта їхнього входження до нового уряду? Відповіді на це наразі немає.

Після розвалу уряду в Румунії політичною небезпекою номер один є те, що країна може "звалитися" у дострокові вибори. Якщо вони відбудуться просто зараз, то з високою ймовірністю принесуть перемогу ультраправим.

А небезпека номер два – це створення коаліції за участю ультраправих вже в чинному парламенті. Такий сценарій, за якого AUR "заради порятунку держави" створить союз із загрузлою в корупційних скандалах соціал-демократичною партією, обговорюють всерйоз. Хоча топполітики його зазвичай заперечують.

Ще один можливий мотив президента, який обговорюють у Румунії, – це його спроба сподобатися США та MAGA-команді Дональда Трампа.

І Дан робить це не вперше. Він був єдиним президентом держави-члена Євросоюзу, що погодився увійти у створену Трампом так звану "Раду миру" (європейським прем'єром, що поїхав на це дивне зібрання, нагадаємо, був Віктор Орбан).

До слова, на цьому полі Нікушор Дан також змагається з AUR, адже ця партія є головним партнером MAGA-кіл у Румунії.

Між тим одночасно з євроскептичним креном румунського президента на політичній сцені країни з'явився гравець, який відтепер уособлює проєвропейську Румунію. І цей гравець цілком може зібрати голоси проєвропейських румунів, яких розчарувала зміна політичного іміджу глави держави.

Це – експрем'єр Іліє Боложан, конфлікт із яким Нікушор Дан не надто і приховує. 9 травня Боложан виступив з діаметральною протилежною промовою: про те, що майбутнє Румунії – в Європі.

