Почему президент Румынии начал критиковать Брюссель и к каким последствиям это может привести

Румыния вступает в период ещё большей нестабильности и становится для нас менее предсказуемым партнёром.

Президент страны Никушор Дан, которого воспринимали как либерального проевропейского лидера, неожиданно отменил празднование Дня Европы 9 мая 2026 года, аннулировал приглашение президенту Европейского парламента Роберте Метсоле, и вместо этого произнес речь об "ошибках Европы", основанную на лжи и манипуляциях.

О том, что происходит в Румынии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Европа теряет Румынию? Почему "либеральный" президент Никушор Дан встал на сторону евроскептиков.

Эта история началась в разгар политического кризиса в Румынии, где на днях парламент отправил в отставку проевропейское правительство.

Еще тогда звучали предположения, что за падением правительства может стоять президент. Теперь Никушор Дан подкрепил эти подозрения, подчеркнув, что Румынии нужен "прозападный" (а не проевропейский) курс. И призвал больше ориентироваться на США.

В сам День Европы, то есть 9 мая, Никушор Дан выступил с краткой речью, в которой заявил, что "Европа – это тема, которая раскалывает наше общество".

Основной идеей его выступления стал тезис об ошибочности европейской политики.

А еще президент призвал всех смотреть в сторону Соединенных Штатов Америки и заметил, что "Румынии нужен такой ЕС, у которого будет честное, твердое сотрудничество с США на равных".

Дан, похоже, выбрал политическую нишу "суверениста" и уже борется за электорат ультраправых.

В речи ко Дню Европы он отдельно остановился на политическом кризисе.

"Я еще раз заявляю: в Румынии в разумные сроки будет сформировано прозападное правительство", – заявил он, вновь выбрав термин "прозападное", подчеркивая ориентацию на США, а не только на ЕС.

А это вполне может быть сигналом тревоги.

Ведь и ультраправые евроскептики настаивают, что они являются прозападными.

В конце концов, публичная поддержка со стороны США позволяет их так называть. Так не рассматривает ли Дан вариант их вхождения в новое правительство? Ответа на этот вопрос пока нет.

После распада правительства в Румынии главная политическая угроза заключается в том, что страна может "упасть" в досрочные выборы. Если они состоятся прямо сейчас, то с высокой вероятностью принесут победу ультраправым.

А вторая угроза – это создание коалиции с участием ультраправых уже в действующем парламенте. Такой сценарий, при котором AUR "ради спасения государства" создаст союз с погрязшей в коррупционных скандалах социал-демократической партией, обсуждают всерьез. Хотя топ-политики его обычно отрицают.

Еще один возможный мотив президента, который обсуждают в Румынии, – это его попытка понравиться США и MAGA-команде Дональда Трампа.

И Дан делает это не впервые. Он был единственным президентом государства-члена Евросоюза, согласившимся войти в созданный Трампом так называемый "Совет мира" (европейским премьером, поехавшим на это странное собрание, напомним, был Виктор Орбан).

Кстати, на этом поле Никушор Дан также соперничает с AUR, ведь эта партия является главным партнером кругов MAGA в Румынии.

Между тем, одновременно с евроскептическим креном румынского президента на политической арене страны появился игрок, который отныне олицетворяет проевропейскую Румынию. И этот игрок вполне может собрать голоса проевропейских румын, которых разочаровала смена политического имиджа главы государства.

Это – экс-премьер Илие Боложан, конфликт с которым Никушор Дан особо и не скрывает. 9 мая Боложан выступил с диаметрально противоположной речью: о том, что будущее Румынии – в Европе.

