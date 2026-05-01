AP: Білий дім заявив Конгресу про завершення бойових дій проти Ірану

У п’ятницю, 1 травня, Білий дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану "завершилися", попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні.

Як зазначається, цим повідомленням Трамп "фактично обходить встановлений законом термін" 1 травня для отримання схвалення членів Конгресу на продовження війни з Іраном.

У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану "завершилися". Втім, як зазначається, він також дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення.

"Попри успіх операцій Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля із забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для США та наших Збройних сил, залишається значною", – заявив він.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.