Как украинские беженцы в Польше стали инструментом России в гибридной войне против НАТО

Недавно был опубликован отчет польского специализированного портала Defense24, в котором систематизированы проявления враждебной деятельности против Польши за более чем шесть лет – то есть еще со времен, предшествовавших открытой военной агрессии РФ против Украины.

Этот документ интересен не только с точки зрения того, как в экспертной среде нашего близкого соседа оценивают гибридную войну России и угрозы для себя.

Этот документ интересен и с точки зрения влияния на двусторонние отношения Украины и Польши, которые за это время несколько раз претерпели кардинальные изменения. Возможно, не последнюю роль в их ухудшении уже во время полномасштабной войны сыграли действия РФ, в частности системная вербовка на роль "полезных идиотов" граждан Украины в Польше.

Подробно об опубликованном исследовании – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Атаки на Польшу руками украинцев: как РФ ведет гибридную войну против наших соседей. Далее – краткое изложение статьи.

Авторы отчета отмечают, что Польша подвергалась различным гибридным атакам со стороны России задолго до полномасштабной войны и даже агрессии 2014 года. Тогда атаки происходили преимущественно в кибер– и инфопространстве.

Однако с 2022 года, когда Польша стала ключевым маршрутом поставки западной помощи Украине, масштабы и "ассортимент" подрывных действий существенно возросли. Особенно в 2025 году.

Характерной чертой нынешнего периода является отход от малозаметных действий к более рискованным и агрессивным операциям, которые проверяют устойчивость и способность польского государства реагировать.

"РФ любой ценой хочет доказать, что может "наносить ущерб" стране НАТО без каких-либо реальных последствий в ответ", – говорится в исследовании.

В последние годы в Польше очень активизировалась работа и белорусского КГБ – согласно исследованию, сейчас она даже активнее, чем у российской ФСБ, особенно в вербовке агентов из числа диаспоры.

Распространена также практика вербовки "одноразовых агентов" в Telegram, TikTok, "ВКонтакте" – через мошеннические предложения "работы" или же геймерские площадки. Расчет предлагают в криптовалюте, что позволяет оставлять переводы практически невидимыми для контрразведки и неотслеживаемыми.

В докладе отмечается, что в 95% исследованных случаев главной мотивацией завербованных была финансовая выгода, а не идеологические убеждения.

В исследовании объемом более 140 страниц перечислено столько случаев деятельности в интересах РФ/Беларуси и историй с "одноразовыми агентами", что даже описание хотя бы значительной их части заняло бы гораздо больше места, чем это возможно в журналистской статье.

Поэтому "ЕвроПравда" выбрала наиболее показательные и классифицировала их по направлениям подрывной деятельности спецслужб России и Беларуси.

Классическое направление работы спецслужб РФ в Польше – шпионаж.

Пожалуй, самым масштабным здесь является так называемое "дело операторов камер", расследование по которому началось в 2023 году.

Среди первых задержанных оказалось целых 12 граждан Украины, трое белорусов и один россиянин. Все получили сроки от около года до шести лет лишения свободы.

В последние годы агентура перешла к прямым действиям: в Польше зафиксирована серия поджогов, заказчиками которых считают российские спецслужбы.

Например, пожар в мае 2024 года в торговом центре Варшавы уничтожил около 1400 магазинов. Были осуждены трое граждан Украины.

Активное привлечение именно украинцев к диверсиям и шпионажу в Польше выглядит как сознательная и выигрышная стратегия российских спецслужб.

"Привлекая людей с конкретным гражданством, в частности когда речь идет об украинцах, Россия пытается навредить отношениям Киева и Варшавы и подпитывать антиукраинские настроения в Польше и других странах ЕС", – пишут авторы доклада.

В докладе отмечается, что особенно "поддающимися вербовке" категориями являются украинцы из оккупированных еще в 2014 году частей Украины.

При этом авторы исследования считают, что со стороны Украины не хватает надлежащей реакции и содействия в расследовании вербовки Россией украинских граждан.

