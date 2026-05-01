Трамп розірвав угоду з ЄС, Брюссель карає Сербію, втрати США у війні: новини дня

Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з ЄС всупереч торговельній угоді, а також каже, що може скоротити чисельність військ США в Іспанії та Італії.

Йому не сподобалися пропозиції Ірану щодо мирної угоди, а більшість американців вважають війну проти Ірану помилкою.

Темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС, а у Києві вірять, що Україна може закрити більшість переговорних розділів з ЄС за 12-18 місяців.

В італійському місті господарям собак загрожує штраф за неприбрану сечу тварин.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 1 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо оцінки Росії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що намір керівництва РФ провести парад на 9 травня без військової техніки показує реальний перебіг війни в Україні.

"Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", – підкреслила Каллас.

Крім того, за її словами, "сувора статистика з поля бою показує, що Росія втрачає рекордну кількість солдатів" і "це стає дедалі очевиднішим".

А президент Естонії Алар Каріс уточнив свою нещодавню заяву про необхідність переговорів з РФ "вже зараз" зазначивши, що мав на увазі почати спілкуватися з РФ "лише тоді, коли Росія зміниться".

Щодо ситуації на Венеційській бієнале

Вчора стало відомо, що шестеро членів міжнародного журі Венеційської бієнале разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку після скандалу навколо участі Росії та Ізраїлю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що рішення журі піти у відставку "демонструє наслідки рішень, що ухвалюються провідними міжнародними мистецькими платформами".

"Культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни і в жодному разі не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди", – підкреслив Сибіга.

Він сказав, що Україна вдячна всім тим, хто, "керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою".

"Ми знову закликаємо Венеційську бієнале скасувати своє рішення і не допускати Росію. Ще є час повернутися до тієї принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота відстоює від самого початку жорстокої повномасштабної війни Росії проти України", – резюмував український міністр.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вказала, що прочитала про відставку журі "спускаючись сходами".

"Я трохи заплуталася в динаміці цієї справи, тому залишуся при своїй початковій позиції: уряд заявив, що не згоден з рішенням щодо російського павільйону, а Бієнале – автономна організація, і Буттафуоко (президент Фонду Венеційської бієнале. – Ред.) – дуже здібна людина. На його місці я б не зробила такого вибору", – сказала вона.

Організатори Венеційської бієнале змінили формат вручення нагород після відставки міжнародного журі, зокрема за приз змагатимуться також Росія та Ізраїль.

Щодо дронів і протидії їм

Україна та Нідерланди планують запустити спільне виробництво дронів Baton і K4 уже цьогоріч.

"Ми очікуємо, що виробництво розпочнеться цього року. Умови є конфіденційними", – повідомив речник Міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер.

Уряд Естонії ухвалив законопроєкти, пов’язані з посиленням обороноздатності країни, зокрема був схвалений проєкт, який створює багаторівневу систему протидії дронам.

Щодо євроінтеграції України

Видання FT пише, що наполегливі спроби президента Володимира Зеленського домогтися швидкого вступу України до ЄС посилили напруженість у відносинах із європейськими столицями.

Зазначається, що український президент налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що Україна здатна закрити більшість розділів переговорів про вступ до Європейського Союзу протягом наступних 12-18 місяців і вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році.

Уряд обіцяє подавати євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну схвалення.

Трамп розірвав угоду з ЄС

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.

За його словами, він це зробив, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятним підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС.

"План Трампа щодо введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним. Європейський парламент і надалі дотримується домовленостей, укладених у Шотландії, та працює над завершенням підготовки відповідного законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати", – наголосив Ланге.

Тим часом багатостраждальна торгова угода ЄС з країнами Південної Америки почала діяти.

Заяви Трампа про скорочення військ

Президент США Дональд Трамп каже, що може скоротити чисельність військ США в Іспанії та Італії.

У президента США спитали про можливість скорочення чисельності військ в Італії та Іспанії на тлі розбіжностей у позиціях щодо війни в Ірані.

"Я маю на увазі, що вони не надто підтримують нас...Так, ймовірно, скоро (розгляне можливість скорочення військ США. – Ред.) Чому б ні? Італія нічим не допомогла. Іспанія поводилася жахливо. Абсолютно", – сказав у відповідь американський президент.

Крім того, він знову висловив критику, зокрема, на адресу німецького канцлера Фрідріха Мерца.

У середу Трамп заявив, що Вашингтон "вивчає та аналізує можливість скорочення" чисельності американських військ у Німеччині, зазначивши, що прийме рішення "найближчим часом".

Як пише Politico, намір Трампа скоротити чисельність військ США у Німеччині шокував Пентагон.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не розуміє причин, з яких США могли би скоротити кількість своїх військ у його країні.

Німеччина планує розширити резерви продовольства на "чорний день", а уряд Естонії дозволив союзникам по НАТО допомагати у протидії "зеленим чоловічкам".

Втрати США у війні проти Ірану

За даними CNN, внаслідок іранських ударів пошкоджені більшість баз США на Близькому Сході.

Президент Дональд Трамп заявив, що він залишається прихильником морської блокади іранських портів на тлі побоювань, що стратегічно важлива Ормузька протока найближчим часом не буде відкрита.

"Їхня (Ірану. – Ред.) економіка руйнується, блокада дає неймовірний ефект. Їхня економіка – це катастрофа. Тож подивимося, як довго вони протримаються", – сказав Трамп.

Іран передав США свої пропозиції щодо мирної угоди, але Трампу вони не сподобалися.

1 травня – 60-денний рубіж, після якого, згідно із Законом про воєнні повноваження, президент США зобов’язаний розпочати згортання військових дій, якщо він не отримає дозволу Конгресу.

Однак міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що, на думку адміністрації, відлік часу зупинився, коли 7 квітня США припинили бомбардування Ірану.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про те, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.

Опитування Washington Post-ABC News-Ipsos свідчить, що більшість американців вважають війну проти Ірану помилкою.

Брюссель карає Сербію

Сербії заморозили кошти за програмою ЄС до виконання рекомендацій "Венеційки".

"Наразі ми зупинили усі виплати за планом зростання через відкат у сфері правосуддя. І доки ситуація не виправлена, фінансова підтримка від ЄС не буде надходити", – повідомила єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Азербайджан образився на ЄС

Парламент Азербайджану призупинив співпрацю з Європарламентом через резолюцію щодо Карабаху.

Згідно з цим рішенням, участь Азербайджану в Комітеті парламентського співробітництва ЄС – Азербайджан припиняється.

Одночасно розпочато процедуру припинення членства парламенту Азербайджану у Парламентській асамблеї "ЄвроНест". До завершення цієї процедури азербайджанська делегація не братиме участі в жодних заходах цієї організації.

Раніше стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Азербайджану 1 травня викликали посла ЄС Маріяну Куюнджич, якій висловили протест через ухвалену Європарламентом резолюцію.

Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує затримання Баку вірменських військовополонених і підтримує права вірмен з Нагірного Карабаху.

Першотравневі акції в Європі

Лідера французьких соціалістів обсипали борошном на першотравневій ході, в Італії під час першотравневого маршу сталися сутички з поліцією, а у Стамбулі на першотравневих протестах затримали майже 400 людей.

Решта новин

На одному з КПП з Польщею протягом наступних тижнів обмежуватимуть проїзд.

Прем'єром землі у Німеччині вперше стане політик турецького походження.

У Німеччині мечеть облили кров’ю та залишили голову свині.

Польського сенатора позбавили водійських прав за перевищення швидкості на 58 км/год.

В італійській Тоскані, а також на нідерландських полігонах вирує пожежа.