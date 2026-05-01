У Німеччині турист загинув у важкодоступній печері під час екскурсії

У важкодоступній печері Фалькенштайн у Швабському Альбі, що у землі Баден-Вюртемберг, загинув 61-річний турист.

Про це пише Spiegel.

Інцидент стався під час відвідування печери групою з шести туристів та трьох екскурсоводів. На момент події вони перебували приблизно за 1300 метрів від входу в підземну систему.

За даними поліції, ознак стороннього втручання або недбалості інших осіб не виявлено. Як повідомили правоохоронці, причиною смерті стало раптове погіршення стану здоров’я.

Після виклику екстрених служб до місця події вирушили гірські рятувальники та інші підрозділи. Загалом у операції було задіяно понад 100 рятувальників.

Як зазначається, дістатися до печери можна лише пішки через складну гірську місцевість, а шлях до постраждалого зайняв близько півтори години. Інші учасники групи та екскурсоводи змогли самостійно вибратися з печери без травм.

Печера Фалькенштайн є так званою "дикою печерою" з підземною річкою Ельзах і складною системою проходів. Вона відома небезпечними умовами, зокрема ризиком раптових підтоплень. З 2018 року доступ до неї офіційно обмежений і можливий лише за спеціальним дозволом.

