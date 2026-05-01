У Норвегії попередили про високий ризик лісових пожеж

У Норвегії зберігається підвищена небезпека виникнення лісових і трав’яних пожеж, особливо на півдні країни.

Про це повідомило Управління цивільного захисту та планування на випадок надзвичайних ситуацій (DSB), пише "Європейська правда".

Як зазначається, 1 травня став напруженим днем для пожежних служб: у різних регіонах країни одночасно виникло кілька загорянь.

За даними DSB, для їх гасіння залучалися гелікоптери, які загалом працювали на семи різних пожежах.

DSB попередило про високий ризик виникнення пожеж трави та вересу у вихідні у регіонах Вестланд, Рогаланд, Агдер та Східній Норвегії.

Особливу небезпеку становить сильний вітер, який може сприяти швидкому поширенню вогню.

Тому, для оперативного реагування у вихідні DSB розмістило пожежні вертольоти у кількох точках країни.

Напередодні стало відомо про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

Про нові випадки пожеж повідомили на наступний день після того, як вогонь охопив військовий полігон в 'т-Харде.

1 травня стало відомо, що пожежна служба Нідерландів не змогла локалізувати лісові пожежі, які спалахнули в кількох різних місцях, зокрема на військових полігонах; до гасіння залучили допомогу з Німеччини та Франції.